«Полісся» і «Харків» позмагаються за легіонера збірної України – ЗМІ
Осінній дебютант «синьо-жовтих» матиме нагоду повернутися на батьківщину
Вінгер агдамського «Карабаху» Олексій Кащук потрапив на радари «Харкова» та житомирського «Полісся». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Azerisport.
Харківяни нібито вже вийшли на українця з пропозицією переходу. Натомість «поліські вовки» моніторять ситуацію навколо Кащука. Контракт флангового виконавця з азербайджанським грандом розрахований до наступного літа.
Кащук – вихованець донецького «Шахтаря». Щоправда, на дорослому рівні він дебютував у складі «Маріуполя». Легіонером український вінгер став після повномасштабного вторгнення РФ.
У нинішньому сезоні Кащук провів 19 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять голів і один асист. Восени крайній нападник дебютував у національній команді України.
До слова, луганська «Зоря» не дотиснула «Оболонь» з Києва в УПЛ. Суперники обійшлися без забитих м'ячів. Матч відбувся на Київщині.
Нагадаємо, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники житомирського «Полісся».
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