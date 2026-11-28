Олексій Кащук майже п'ять років виступає в азербайджанській Прем'єр-лізі

Вінгер агдамського «Карабаху» Олексій Кащук потрапив на радари «Харкова» та житомирського «Полісся». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Azerisport.

Харківяни нібито вже вийшли на українця з пропозицією переходу. Натомість «поліські вовки» моніторять ситуацію навколо Кащука. Контракт флангового виконавця з азербайджанським грандом розрахований до наступного літа.

Кащук – вихованець донецького «Шахтаря». Щоправда, на дорослому рівні він дебютував у складі «Маріуполя». Легіонером український вінгер став після повномасштабного вторгнення РФ.

У нинішньому сезоні Кащук провів 19 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять голів і один асист. Восени крайній нападник дебютував у національній команді України.

До слова, луганська «Зоря» не дотиснула «Оболонь» з Києва в УПЛ. Суперники обійшлися без забитих м'ячів. Матч відбувся на Київщині.

Нагадаємо, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники житомирського «Полісся».