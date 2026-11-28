Завтра, 29 листопада, львівські «Карпати» приймуть житомирське «Полісся» в рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз на матч «Карпати» – «Полісся»

Шанси команд на 21:50 28 листопада виглядають приблизно рівними, впевнені букмекери GGBET. На потенційну перемогу «зелено-білих» виставлено коефіцієнт 3,34. Натомість на виїзний успіх команди Руслана Ротаня запропоновано кеф 3,11. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено балом 2,05. Зате на результативну мирову (2:2) закладено коефіцієнт 10,33. Тим часом на тотал менше 1,5 виставлено кеф 3,47.

Передматчевий стан команд

«Карпати» в попередньому турі переграли луганську «Зорю» (1:0). Переможний м'яч забив нападник Костенко. Перед міжнародною паузою «леви» розтрощили «Кудрівку» (5:0). Той же Костенко оформив хет-трик, а його заспів підтримали хавбеки Чачуа та Антонюк.

Натомість «Полісся» минулого понеділка розписало нічию з черкаським ЛНЗ (1:1). Гол до свого активу записав півзахисник Велетень. Перед цим житомиряни розібралися з рівненським «Вересом» (2:0). Забитими м'ячами відзначилися оборонець Сарапій та нападник Гайдучик.

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Історія очних зустрічей

На рівні УПЛ суперники зіграли чотири поєдинки. «Карпати» не перемогли жодного разу. Натомість «поліські вовки» оформили три перемоги, а ще один матч завершився внічию.

У минулому сезоні житомиряни двічі здолали «левів». Спершу «Полісся» перемогло на виїзді (2:0). Голами відзначилися нападник Гайдучик і вінгер Назаренко. А домашня перемога виявилася складнішою (3:2). На забиті м'ячі того ж Гайдучика, вінгера Гуцуляка та хавбека Брагару «Карпати» відповіли голами нападників Костенка та Краснопіра.

Де дивитися матч «Карпати» – «Полісся»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 18:00 за київським часом.