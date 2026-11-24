«Арсенал» отримав вердикт лікарів щодо травми основного воротаря
Тренерський штаб англійського гранда дізнався новини від медичної служби
Голкіпер лондонського «Арсенала» Давід Рая уникнув важкої травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Хав'єра Родрігеса Паскуаля.
Іспанець ушкодив плече в протистоянні з «Ньюкаслом» (2:2) в англійській Прем'єр-лізі. Через травму чемпіон світу достроково покинув поле на 70-й хвилині. Його замінив співвітчизник Кепа Аррісабалага.
Стан Раї задовільний. Він пропустить лише кілька днів і невдовзі повинен повернутися до тренувань у загальній групі «канонірів». Іспанський воротар гарантовано пропустить матч Ліги чемпіонів проти дортмундської «Боруссії» (24 листопада).
Рая у нинішньому сезоні зіграв 16 поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив 10 м'ячів. Зберіг ворота на замку він у десяти матчах. Контракт кіпера з «Арсеналом» розрахований до літа 2028 року.
До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.
Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.
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