Голкіпер лондонського «Арсенала» Давід Рая уникнув важкої травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Хав'єра Родрігеса Паскуаля.

Іспанець ушкодив плече в протистоянні з «Ньюкаслом» (2:2) в англійській Прем'єр-лізі. Через травму чемпіон світу достроково покинув поле на 70-й хвилині. Його замінив співвітчизник Кепа Аррісабалага.

Стан Раї задовільний. Він пропустить лише кілька днів і невдовзі повинен повернутися до тренувань у загальній групі «канонірів». Іспанський воротар гарантовано пропустить матч Ліги чемпіонів проти дортмундської «Боруссії» (24 листопада).

Рая у нинішньому сезоні зіграв 16 поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив 10 м'ячів. Зберіг ворота на замку він у десяти матчах. Контракт кіпера з «Арсеналом» розрахований до літа 2028 року.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.