Нападник «Ланса» Абдалла Сіма записав до свого активу пента-трик у протистоянні з «Анже» в 12-му турі французької Ліги 1. Про це повідомляє «Главком».

Сенегалець вийшов у старті «криваво-золотих». До звітного поєдинку він мав у своєму активі два голи в усіх турнірах цього сезону. Натомість за 84 хвилини проти «Анже» Сіма забив п'ять м'ячів.

Форвард зрівняв рахунок під завісу першої половини. А в другому таймі Сіма ще чотири рази відправив м'яч у ворота суперників. Зрештою, «Ланс» оформив виїзну перемогу (5:2).

Сіма приєднався до віцечемпіона Франції влітку 2025 року. «Криваво-золоті» заплатили за нього 4,5 млн євро англійському «Брайтону». Статистика африканського нападника в минулій кампанії – 27 поєдинків у всіх турнірах, сім голів.

До слова, нещодавно ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії. Команда Луїса Енріке націлилася на хавбека Паса. Французький гранд запропонує за нього нападника Торреса та гроші.

Нагадаємо, італійський «Комо» гучно принизив «Ланс» у поєдинку Ліги чемпіонів на 10 голів. Французький колектив став першим, який пропустив дев'ять м'ячів у домашньому поєдинку. Шість з них – у другому таймі.