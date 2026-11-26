Після 11 турів АПЛ «Манчестер Сіті» набрав 22 очки та посідає третє місце у турнірній таблиці

У англійському «Манчестер Сіті» почали з'являтися ознаки розколу після новин про звинувачення на адресу клубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Touchline.

За даними джерела, футболісти розуміють, що стоїть на кону для клубу. Проєкт більше не здається таким стабільним, як раніше, і деякі гравці вже розглядають варіант із відходом із команди.

Після 11 турів АПЛ «Манчестер Сіті» набрав 22 очки та посідає третє місце у турнірній таблиці.

Наприкінці вересня незалежна комісія завершила розгляд справи, яка тривала близько восьми років. Прем’єр-ліга висунула проти «Манчестер Сіті» 115 звинувачень у порушенні фінансових правил у період із 2009 до 2018 року. Комісія підтвердила 114 із них.

Серед встановлених порушень – використання фіктивних комерційних угод для штучного збільшення доходів клубу, подання недостовірної фінансової звітності та порушення правил щодо витрат. Комісія також дійшла висновку, що клуб не повною мірою співпрацював із розслідуванням Прем’єр-ліги.

Утім «Манчестер Сіті» не визнав порушень і 2 жовтня подав офіційну апеляцію. У клубі заявили, що рішення комісії містить суттєві помилки у питаннях права та фактів, а також назвали наявні у них докази такими, що підтверджують їхню позицію. Розгляд апеляції відбуватиметься конфіденційно до моменту оголошення результату.

Очікується, що апеляцію «Манчестер Сіті» буде відхилено. У такому разі одним із можливих варіантів покарання для клубу є його виключення з АПЛ.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» поступився стамбульському «Фенербахче» (0:1) в рамках 5-го туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27.

На початку другої половини «Фенербахче» повів у рахунку – Різник відбив низовий удар Грінвуда, та на добиванні зіграв Мурікі.

«Шахтар» відразу побіг відповідати, але фінальний штурм «гірникам» не вдався.

Команда Турана зазнала третьої поразки поспіль з однаковим рахунком (0:1). «Шахтар» залишається поза зоною плейоф (чотири очки). «Фенербахче» же піднявся на 16-те місце в зведеній турнірній таблиці (вісім пунктів).