Чоловік безперешкодно виїхав на поле електросамокатом і деякий час ним їздив

Чоловік на електросамокаті перервав футбольний матч у Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Goal.

Уболівальник виїхав на поле на електросамокаті під час матчу другої ліги у Польщі між командою «Сталь» (Стальова-Воля) та варшавською «Легією II».

Czegoś takiego chyba jeszcze nie było 😬😂 Mecz Stali Stalowa Wola z rezerwami Legii Warszawa przerwany przez… No właśnie - kukiriniarza? Czy po prostu dzbana? 🙈🤦‍♂️ https://t.co/chXywy8SnW — Adam Delimat (@a_delimat) November 27, 2026

Інцидент стався 27 листопада у компенсований до другого тайму час, коли господарі поля зі «Сталі» вели з рахунком 3:2.

Чоловік безперешкодно виїхав на поле електросамокатом і деякий час ним їздив. Гра була зупинена, поки співробітники служби безпеки намагалися його зловити.

Поєдинок поновився після того, як чоловіка вивели з поля.

Нагадаємо, п'ятеро вболівальників болгарського «Левскі» потрапили до лікарні після жорстоких сутичок із фанатами французького «Марселя» напередодні матчу Ліги Європи.

Інциденти сталися безпосередньо перед початком зустрічі на стадіоні «Велодром» і супроводжувалися киданням різних предметів та піротехніки між групами прихильників обох команд.

Найбільше загострення відбулося приблизно за десять хвилин до стартового свистка. Кілька фанатів «Марселя» вибігли з домашнього сектору та, судячи з відеозаписів, почали переслідувати групу болгарських уболівальників. Згодом вони прорвалися до гостьового сектору, де перебували близько 500 прихильників «Левскі».