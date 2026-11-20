«Арсенал» залишився без лідера команди ще на місяць
Інший «канонір» вибув на кілька тижнів
Головний тренер лондонського «Арсенала» Мікель Артета підтвердив втрату півзахисника Мартіна Субіменді та вінгера Букайо Саки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.
Іспанець зазнав ушкодження у таборі національної команди. Субіменді відчув дискомфорт на задній поверхні стегна. Під час обстеження в нього виявили травму, через яку він пропустить кілька тижнів.
Натомість Сака продовжує відновлення після м'язової травми. Англійський нападник зазнав ушкодження ще в останній декаді жовтня. Утім, наразі він далекий від повернення на поле.
«Ми зробили чергове обстеження: динаміка дуже добра, але, вочевидь, на відновлення піде близько восьми тижнів. Зараз минуло орієнтовно чотири тижні, тож до його повернення в команду ще залишається час», – розповів Артета.
Сака в нинішньому сезоні зіграв 11 поєдинків загалом. До свого активу він записав чотири голи та одну результативну передачу. Натомість за плечима Субіменді 12 матчів у всіх турнірах (один асист).
До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.
Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.
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