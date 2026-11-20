Головний тренер лондонського «Арсенала» Мікель Артета підтвердив втрату півзахисника Мартіна Субіменді та вінгера Букайо Саки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Іспанець зазнав ушкодження у таборі національної команди. Субіменді відчув дискомфорт на задній поверхні стегна. Під час обстеження в нього виявили травму, через яку він пропустить кілька тижнів.

Натомість Сака продовжує відновлення після м'язової травми. Англійський нападник зазнав ушкодження ще в останній декаді жовтня. Утім, наразі він далекий від повернення на поле.

«Ми зробили чергове обстеження: динаміка дуже добра, але, вочевидь, на відновлення піде близько восьми тижнів. Зараз минуло орієнтовно чотири тижні, тож до його повернення в команду ще залишається час», – розповів Артета.

Сака в нинішньому сезоні зіграв 11 поєдинків загалом. До свого активу він записав чотири голи та одну результативну передачу. Натомість за плечима Субіменді 12 матчів у всіх турнірах (один асист).

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