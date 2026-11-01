Вихованець «Шахтаря» вперше в кар'єрі потрапив до заявки «Наполі»

Микита Мельник (у центрі) приєднався до «партенопейців» торік

Юний українець отримав шанс дебютувати в чемпіонаті Італії

Оборонець юнацької збірної України Микита Мельник поїхав у складі італійського «Наполі» на матч 10-го туру Серії A проти туринського «Ювентуса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

18-річний українець вперше потрапив до заявки основної команди «партенопейців». До структури італійського гранда він потрапив торік. Досі він захищав кольори прімавери – молодіжної команди «Наполі».

Мельник склав у переліку заявлених футболістів співвітчизнику Нікіті Контіні-Барановському. Уродженець Черкас залишається третім воротарем «партенопейців». Востаннє кіпер виходив на поле в останньому турі минулого сезону.

У нинішній кампанії Мельник зіграв вісім поєдинків за «Наполі» U-19. До свого активу він записав один асист. Раніше українців виступав за юнацьку команду «Імолезе», а до переїзду в Італію у 2024 році займався в академії донецького «Шахтаря».

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.