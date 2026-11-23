Майкл Олівер не виїжджатиме за межі Сполученого Королівства

Англієць Майкл Олівер працюватиме в поєдинку основного раунду Ліги чемпіонів між донецьким «Шахтарем» і стамбульським «Фенербахче». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

Арбітр із передмістя Ньюкасла очолить бригаду співвітчизників. Лайнсменами будуть Стюарт Берт і Джеймс Мейнворінг. Четвертий рефері – Ендрю Медлі. Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть Стюарт Аттвелл і Даррен Інгленд.

Олівер утретє перетнеться з «гірниками». Попередні результати «Шахтаря» під його пильним поглядом були полярними. Спершу вітчизняний гранд розгромив швейцарський «Базель» (4:1) у чвертьфіналі Ліги Європи 2019/20, а потім програв німецькому РБ «Лейпциг» (0:4) на груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23.

Матч «Шахтар» – «Фенербахче» відбудеться у Лондоні 25 листопада. Поєдинок прийме арена «Стемфорд Брідж». Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом.

До слова, раніше «Шахтар» не дотиснув «Лівий Берег» зі столиці в УПЛ. Команди розійшлися миром. На гол киянина Воробчака відповів «гірник» Аліссон.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.