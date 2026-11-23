Лондонський «Челсі» вийшов у лідери в перегонах за підписання контракту з головним тренером італійського «Комо» Сеском Фабрегасом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football Insider.

Інтерес «синіх» до іспанця підсилився на фоні нестабільних результатів команди. «Челсі» бачить в Сеску головного претендента в довгочасній перспективі. Також за кар'єрою молодого тренера стежить лондонський «Арсенал».

У суботу «сині» зазнали принизливої поразки від «Лідса» (1:4) в англійській Прем'єр-лізі. «Челсі» під керівництвом Хабі Алонсо зазнав трьох поразок в останніх чотирьох турах національної першості. Тиск на іспанця зріс, хоча керівництво клубу публічно підтримало керманича лондонців.

Контракт Фабрегаса з «Комо» розрахований до літа 2028 року. У договір іспанець нібито вніс пункт, що дозволить змінити клуб за невелику компенсацію. Опція поширюється на «Челсі», «Арсенал» та іспанську «Барселону».

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.