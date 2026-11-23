Нападник Ламін Ямаль не допоможе іспанській «Барселоні» в прийдешньому турі основного раунду Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Вундеркінд «блаугранас» зазнав ушкодження. Ямаль зіткнувся з дискомфортом у правому гомілкостопі. Він не полетить з «Барсою» до Баку на виїзний поєдинок головного єврокубка. Суперник – чемпіон Азербайджану «Сабах».

Медична служба іспанського гранда сподівається, що відновлення Ямаля буде недовгим. Матч Ліги чемпіонів він пропустить, аби уникнути загострення проблеми. Натомість вінгера очікують у заявці «Барси» на поєдинок Ла Ліги проти «Депортіво» з Ла-Коруньї 29 листопада.

Ямаль в нинішньому сезоні провів 17 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 13 голів і 13 результативних передач. Торік нападник продовжив контракт із «Барселоною» до літа 2031 року.

До слова, нещодавно «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

Нагадаємо, раніше ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.