Керманич мадридського «Атлетіко» Дієго Сімеоне став найкращим тренером іспанської Ла Ліги за кількістю перемог. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Напередодні «матрацники» розгромили «Хетафе» (3:0) з передмістя Мадрида. Тепер в активі аргентинця 345 перемог у Ла Лізі. Сімеоне став рекордсменом змагань за цим показником.

Тренер «Атлетіко» перевершив досягнення легендарного Луїса Арагонеса. Останній здобув 344 перемоги в елітному дивізіоні. У різні часи він працював із тими ж «матрацниками» (сім разів), севільським «Бетісом» (двічі), «Барселоною», барселонським «Еспаньйолом», «Севільєю», «Валенсією», «Ов'єдо» та «Мальоркою» (два рази).

Сімеоне оформив рекордну кількість перемог за 567 матчів. Відсоток звитяг склав майже 61 %. Аргентинський фахівець очолив «Атлетіко» в грудні 2011 року. З тих пір «матрацники» виграли два титули Ла Ліги, Кубок і Суперкубок Іспанії, два трофеї Ліги Європи та два Суперкубки УЄФА.

До слова, мадридський «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.