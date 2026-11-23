Зірковий тренер переписав історію чемпіонату Іспанії
Фахівець вийшов на перше місце серед колег за промовистим показником
Керманич мадридського «Атлетіко» Дієго Сімеоне став найкращим тренером іспанської Ла Ліги за кількістю перемог. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.
Напередодні «матрацники» розгромили «Хетафе» (3:0) з передмістя Мадрида. Тепер в активі аргентинця 345 перемог у Ла Лізі. Сімеоне став рекордсменом змагань за цим показником.
Тренер «Атлетіко» перевершив досягнення легендарного Луїса Арагонеса. Останній здобув 344 перемоги в елітному дивізіоні. У різні часи він працював із тими ж «матрацниками» (сім разів), севільським «Бетісом» (двічі), «Барселоною», барселонським «Еспаньйолом», «Севільєю», «Валенсією», «Ов'єдо» та «Мальоркою» (два рази).
Сімеоне оформив рекордну кількість перемог за 567 матчів. Відсоток звитяг склав майже 61 %. Аргентинський фахівець очолив «Атлетіко» в грудні 2011 року. З тих пір «матрацники» виграли два титули Ла Ліги, Кубок і Суперкубок Іспанії, два трофеї Ліги Європи та два Суперкубки УЄФА.
До слова, мадридський «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.
Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.
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