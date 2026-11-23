Збірна України перемогою над Іраком завершила виступ на Чемпіонаті світу з ампфутболу
Українці переможно завершили світову першість з ампфутболу
Збірна України перемогою над Іраком у матчі за 19 місце завершила виступ на Чемпіонаті світу з ампфутболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Неділя, 22 листопада, стала заключним днем Чемпіонату світу з ампфутболу 2026 у Мексиці. У матчі за 19 місце збірна України зустрілася з командою Іраку і перемогла 3:0.
Чемпіонат світу з ампфутболу 2026. Матч за 19 місце
Україна – Ірак 3:0 (3:0)
- Голи: Олексієнко (18, 25+1 – з пенальті), Соколян (22).
У фіналі Чемпіонату світу збірна Марокко поступилася Гані – 0:1.
Нагадаємо, національна команда України здолала збірну Грузії (1:0) у шостому турі Ліги націй 2026/27.
Збірна України оформила другу перемогу в цьому розіграші Ліги націй. «Синьо-жовті» набрали сім очок і фінішували третіми в групі B2. У наступному сезоні турніру національна команда знову змагатиметься в Дивізіоні B.
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