Збірна України перемогою над Іраком у матчі за 19 місце завершила виступ на Чемпіонаті світу з ампфутболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Неділя, 22 листопада, стала заключним днем Чемпіонату світу з ампфутболу 2026 у Мексиці. У матчі за 19 місце збірна України зустрілася з командою Іраку і перемогла 3:0.

Чемпіонат світу з ампфутболу 2026. Матч за 19 місце

Україна – Ірак 3:0 (3:0)

Голи: Олексієнко (18, 25+1 – з пенальті), Соколян (22).

У фіналі Чемпіонату світу збірна Марокко поступилася Гані – 0:1.

Нагадаємо, національна команда України здолала збірну Грузії (1:0) у шостому турі Ліги націй 2026/27.

Збірна України оформила другу перемогу в цьому розіграші Ліги націй. «Синьо-жовті» набрали сім очок і фінішували третіми в групі B2. У наступному сезоні турніру національна команда знову змагатиметься в Дивізіоні B.