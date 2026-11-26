Нападник іспанської «Барселони» Габріел Жезус піднявся на четверте місце за голами в Лізі чемпіонів серед бразильців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Barca Universal.

Напередодні форвард вийшов у старті «блаугранас» на матч основного раунду турніру проти бакинського «Сабаху». У другому таймі Жезус оформив забитий м'яч. Тепер у його активі 28 голів у головному єврокубку.

Жезус обійшов володаря «Золотого м'яча-1999» Рівалдо. Колишній атакувальний хавбек свого часу забив 27 м'ячів у Лізі чемпіонів. Там він захищав кольори «Барси», італійського «Мілана» та пірейського «Олімпіакоса».

Рекордсменом серед бразильців залишається Неймар. Екснападник тієї ж «Барселони» та французького ПСЖ оформив 43 голи в турнірі. Далі розташувалися вінгер мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор (35 м'ячів) і чемпіон світу-2002 Кака (30).

У нинішньому сезоні Жезус зіграв 11 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять голів і два асисти. Раніше бразилець виступав за лондонський «Арсенал» і англійський «Манчестер Сіті».

До слова, донецький «Шахтар» мінімально програв «Фенербахче» зі Стамбула в Лізі чемпіонів. Переможний гол оформив форвард Мурікі. «Гірники» зазнали третьої поразки поспіль.

Нагадаємо, нещодавно «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.