Злочинці на мотоциклах розстріляли мексиканського футболіста після гри
Луїс Чавес був гравцем любительського клубу «Арандас»
Мексиканський футболіст Луїс Чавес був застрелений після матчу любительських команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TV Azteca.
Повідомляється, що гравець був убитий злочинцями на мотоциклах. В результаті інциденту також постраждав один чоловік.
26-річний Чавес раніше він виступав за клуб третього за силою чемпіона дивізіону Мексики «Атлетіко Сан-Франсіско-дель-Рінкон».
Після цього він був гравцем любительського клубу «Арандас».
Нагадаємо, 22-річний французький футболіст «Сен-Дені» Ваніс Онсор помер від зупинки серця під час тренування.
«Футбольний клуб «Руан 1899» з великим сумом дізнався сьогодні вранці про раптову смерть Ваніса Онсора, який помер від зупинки серця під час тренування зі своїм клубом «Сен-Дені», – йдеться у заяві команди «Руан 1899», вихованцем якої був Онсор.
За основну команду «Руан 1899» Онсор провів три матчі і забив один гол у третьому дивізіоні Франції. У «Сен-Дені» футболіст перейшов із «Флер» у січні цього року.
Коментарі — 0