26-річний Чавес раніше виступав за клуб третього за силою дивізіону Мексики «Атлетіко Сан-Франсіско-дель-Рінкон»

Мексиканський футболіст Луїс Чавес був застрелений після матчу любительських команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TV Azteca.

Повідомляється, що гравець був убитий злочинцями на мотоциклах. В результаті інциденту також постраждав один чоловік.

26-річний Чавес раніше він виступав за клуб третього за силою чемпіона дивізіону Мексики «Атлетіко Сан-Франсіско-дель-Рінкон».

Після цього він був гравцем любительського клубу «Арандас».

Нагадаємо, 22-річний французький футболіст «Сен-Дені» Ваніс Онсор помер від зупинки серця під час тренування.

«Футбольний клуб «Руан 1899» з великим сумом дізнався сьогодні вранці про раптову смерть Ваніса Онсора, який помер від зупинки серця під час тренування зі своїм клубом «Сен-Дені», – йдеться у заяві команди «Руан 1899», вихованцем якої був Онсор.

За основну команду «Руан 1899» Онсор провів три матчі і забив один гол у третьому дивізіоні Франції. У «Сен-Дені» футболіст перейшов із «Флер» у січні цього року.