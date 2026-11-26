Вінгер ПСВ із нідерландського Ейндговена Іван Перішіч став найстаршим автором гола з пенальті в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Хорват відкрив рахунок у протистоянні з мадридським «Реалом» (1:5) у п'ятому турі основного раунду змагань. Перішіч реалізував одинадцятиметровий у 37 років 295 днів. Він перевершив досягнення Серхіо Рамоса, який забив із «позначки» в 37 років 257 днів.

У головному єврокубку Перішіч дебютував у кампанії 2011/12. Тоді він захищав кольори дортмундської «Боруссії». Пізніше хорватський вінгер виступав за міланський «Інтер», мюнхенської «Баварії» та лондонського «Тоттенгема».

Перішіч у нинішньому сезоні провів 17 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири голи та один асист. Контракт балканця з нідерландським грандом чинний до літа 2027 року.

До слова, донецький «Шахтар» мінімально програв «Фенербахче» зі Стамбула в Лізі чемпіонів. Переможний гол оформив форвард Мурікі. «Гірники» зазнали третьої поразки поспіль.

Нагадаємо, раніше «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.