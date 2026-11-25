Донецький «Шахтар» U-19 розтрощив однолітків зі стамбульського «Фенербахче» (6:0) в пятому турі Юнацької ліги УЄФА. Про це повідомляє «Главком».

Головним героєм «гірників» став вінгер Раян Роберто. Бразилець поки не пробився до першої команди «Шахтаря», але помітно виділяється на фоні ровесників. Він оформив чотири м'ячі.

Заспів Раяна підтримали українці. Атакувальний хавбек Олександр Чорненький та нападник Максим Твердохліб оформили ще по голу. «Фенербахче» U-19 бодай розмочити рахунок так і не зумів.

Завдяки розгромній перемозі юнацька команда Шахтаря покращила власне становище в зведеній турнірній таблиці. Юні гірники залишаються поза зоною плейоф. Утім, різниця м'ячів українського колективу вже не від'ємна (8:8).

Юнацька ліга УЄФА. Основний раунд, п'ятий тур

«Шахтар» U-19 – «Фенербахче» U-19 – 6:0

Голи: Твердохліб, 16, Раян, 26, 40, 53 (пенальті), 88, Твердохліб, 16, Чорненький, 27

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До слова, раніше «Шахтар» не дотиснув «Лівий Берег» зі столиці в УПЛ. Команди розійшлися миром. На гол киянина Воробчака відповів «гірник» Аліссон.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.