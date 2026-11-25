Оборонець французького «Парі Сен-Жермен» Ілля Забарний забив м'яч у п'ятому турі основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Лідер збірної України зрівняв рахунок у протистоянні з італійською «Ромою». Центрбек оформив гол на 31-й хвилині поєдинку. Маюлю подав кутовий на ближню стійку, а Забарний класно зіграв на випередження і головою відправив м'яч у сітку.

Для українця цей гол став першим у кар'єрі в Лізі чемпіонів та єврокубках загалом. Забарний вперше зіграв на європейській арені в сезоні 2020/21. Тоді він захищав кольори київського «Динамо».

У нинішньому сезоні Забарний оформив третій м'яч загалом. Раніше він двічі забив у французькій Лізі 1. Поєдинок проти римських «вовків» – 11-й в активі українського оборонця в цій кампанії.

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