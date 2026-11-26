Матч між донецьким «Шахтарем» і стамбульським «Фенербахче» в основному раунді Ліги чемпіонів відвідали 36 077 глядачів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Поєдинок відбувся у Лондоні. «Гірники» в нинішньому сезоні єврокубків приймають суперників на арені «Стемфорд Брідж». Домашній стадіон лондонського «Челсі» може прийняти 40 044 уболівальників.

Матч проти «Фенербахче» став для «Шахтаря» третім домашнім у цій кампанії Ліги чемпіонів. На протистояння з афінським АЕКом прийшли 21 119 глядачів. Натомість поєдинок проти лісабонського «Спортінга» відвідали 28 260 вболівальників.

Заповнені трибуни не допомогли «гірникам» здобути позитивний результат. Підопічні Арди Турана зазнали мінімальної поразки (0:1). Переможний гол оформив форвард Мурікі.

До слова, юнацька команда «Шахтаря» розтрощила «Фенербахче» U-19 в Юнацькій лізі УЄФА. Вінгер Раян оформив каре. Нападник Твердохліб і оборонець Чорненький забили по м'ячу.

Нагадаємо, раніше «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.