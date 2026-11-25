Іспанська «Барселона» впевнено переграла бакинський «Сабах» (4:1) на виїзді в 5-му турі основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали суперники обережно. Обмін моментами стався перед екватором першого тайму. Ду Кейрос із відскоку пробив над воротами «Барси», а Педрі у відповідь перевірив пильність Покатілова пострілом у кут.

Згодом Ду Кейрос після кутового поцілив у поперечину з межі штрафного. «Блаугранас» вирішили, що далі грати з вогнем не варто, та відкрили рахунок на 31-й хвилині. Це Гордон вчасно опинився на добиванні після прострілу Адеємі.

А на старті другої половини «Барса» подвоїла перевагу. Гольове чуття знову не підвело Гордона. Жезус пробив після передачі Кунде, а англійський нападник добив м'яч у сітку після сейву Покатілова.

Невдовзі «Барселона» забила ще двічі. Спершу Адеємі замкнув дальню стійку після прострілу Бальде з лівого флангу. А потім Жезус опинився в потрібному місці після того, як голкіпер зреагував на удар Кунде головою.

У фінальні півгодини чемпіон Азербайджану спромігся лише на гол престижу. Це Мікельс відправив м'яч у лівий кут воріт після пасу Нвачукву. Більше команди не забивали.

«Барселона» з черговою перемогою піднялася на четверте місце в зведеній турнірній таблиці. Підопічні Гансі Фліка набрали 12 очок. «Сабах» – поза зоною плейоф (три пункти).

Ліга чемпіонів. Основний раунд, п'ятий тур

«Сабах» – «Барселона» – 1:4

Голи: Мікельс, 63 – Гордон, 31, 51, Адеємі, 55, Жезус, 60

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До слова, донецький «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.

Нагадаємо, іспанська «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.