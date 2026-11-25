Валерій Бондар і компанія одного разу фатально не встежили за суперниками

Донецький «Шахтар» поступився стамбульському «Фенербахче» (0:1) в рамках 5-го туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан суперників

У попередньому турі змагань підопічні Арди Турана поступилися лісабонському «Спортінгу» (0:1). А в позаминулому турі «гірники» зазнали поразки від міланського «Інтера» (0:1). «Шахтар» набрав чотири очки в турнірі.

Натомість «Фенербахче» в четвертому турі Ліги чемпіонів здолав англійський «Ліверпуль» (3:2). Голами відзначилися нападник Грінвуд, оборонець Браун і форвард Мурікі. Перед цим «жовті канарки» розписали нічию з празькою «Славією» (2:2). Забиті м'ячі оформили вінгер Айдин і той же Грінвуд.

Перебіг подій

У дебюті «гірники» спробували захопити ініціативу. Однак, до реальної небезпеки справа не дійшла. Зате в обороні «Шахтар» діяв нервово. На 17-й хвилині турецький гранд навіть забив стараннями Мурікі, та на відеоповторі судді побачили фол.

Згодом «жовті канарки» змарнували дві нагоди. Той же Мурікі головою пробив над воротами, а удар Грінвуда зі штрафного парирував Різник. Підопічні Турана відповіли пострілом Аліссона над поперечиною після «стінки» з Траоре.

Перед перервою ще один момент не використав Айдин: Матвієнко втратив м'яч, але на останньому рубежі капітана ефектним сейвом підстрахував Різник. Та на початку другої половини «Фенербахче» таки повів у рахунку – кіпер відбив низовий удар Грінвуда, та на добиванні зіграв Мурікі.

«Шахтар» відразу побіг відповідати. Ось Педро Енріке з флангу чи то прострілив, чи то пробив у ближній кут – Едерсон зреагував. А далі ініціативу на себе взяв Назарина. Дальній удар хавбек пішов мимо воріт, а постріл зі штрафного воротар ледве витягнув із-під поперечини.

Фінальний штурм «гірникам» не вдався. Команда Турана зазнала третьої поразки поспіль з однаковим рахунком (0:1). «Шахтар» залишається поза зоною плейоф (чотири очки). «Фенербахче» же піднявся на 16-те місце в зведеній турнірній таблиці (вісім пунктів).

Ліга чемпіонів. Основний раунд, п'ятий тур

«Шахтар» – «Фенербахче» – 0:1

Гол: Мурікі, 56

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До слова, юнацька команда «Шахтаря» розтрощила «Фенербахче» U-19 в Юнацькій лізі УЄФА. Вінгер Раян оформив каре. Нападник Твердохліб і оборонець Чорненький забили по м'ячу.

Нагадаємо, раніше «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.