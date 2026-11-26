Головний тренер французького «Парі Сен-Жермен» Луїс Енріке поділився враженнями від гри оборонця Іллі Забарного в поєдинку Ліги чемпіонів проти італійської «Роми». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

Центрбек вийшов у стартовому складі на п'ятий тур основного раунду змагань. Забарний провів на полі всі 90 хвилин. У першому таймі він забив мяч після кутового – перший у кар'єрі в Лізі чемпіонів. Репортера запитали в тренера, чи українець став упевненішим.

«У вас лише таке враження? Лише враження? Кажіть далі про враження. Це неймовірно. Як на мене, він був майже бездоганним: дуже розумним, дуже сильним фізично, дуже хорошим у роботі з м'ячем», – заявив Луїс Енріке.

Іспанець також поміркував про прогрес Забарного в нинішньому сезоні. Він дорікнув медіа та вболівальникам за передчасні висновки про рівень оборонця. Виступи, на його думку, слід оцінювати в перспективі.

«Це нормально. Важко змінити власне уявлення про гравця, якого ти вже проаналізував. Думаю, він блискуче розпочав цей сезон. І я дуже радий бачити рівень, який він демонструє у своєму віці», – резюмував Луїс Енріке.

Забарний у цій кампанії зіграв 11 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи. Матч проти «Роми» став для українця шостим поспіль, який він провів від дзвінка до дзвінка.

До слова, раніше ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії. Команда Луїса Енріке націлилася на хавбека Паса. Французький гранд запропонує за нього нападника Торреса та гроші.

До слова, нещодавно «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.