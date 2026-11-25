Атакувальний півзахисник Фермін Лопес отримав дискваліфікацію на два поєдинки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

Іспанець отримав червону картку в попередньому турі Ла Ліги. Лопес вийшов у старті «Барси» на матч проти «Вільярреала» та був замінений у другому таймі. Згодом арбітр вилучив його з лави запасних.

Лопес надто бурхливо відреагував на ігровий епізод за участі вінгера Ентоні Гордона. Хавбек не погодився з рішенням арбітра Ернандеса Ернандеса не призначити одинадцятиметровий. Він покинув межі технічної зони та кілька разів облаяв резервного рефері.

Тепер Лопес пропустить поєдинки Ла Ліги проти «Депортіво» з Ла-Коруньї (29 листопада) та мадридського «Атлетіко» (2 грудня). Натомість він буде в розпорядженні Гансі Фліка на протистояння Ліги чемпіонів із бакинським «Сабахом» (25 листопада). У чемпіонаті Іспанії півзахисник зможе зіграти проти «Сельти» з Віго (5 грудня).

У нинішньому сезоні Лопес провів 16 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав дев'ять голів і сім результативних передач. Контракт іспанця з «Барсою» розрахований до літа 2031 року.

До слова, нещодавно «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

Нагадаємо, раніше ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.