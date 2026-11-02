Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Юнацька збірна України з футболу зіграє у вирішальному матчі на турнірі в Туреччині

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Юнацька збірна України з футболу зіграє у вирішальному матчі на турнірі в Туреччині
Команда Олександра Ситніка продовжує перемагати на турнірі у Туреччині

Вирішальний поєдинок турніру в Туреччині Україна проведе проти однолітків із Нідерландів

Перемігши команду Туреччини, юнацька збірна України з футболу (U-16) здобула право зіграти у фінальному матчі міжнародного товариського турніру Football Federations Cup. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Товариський турнір Football Federations Cup U-16

Туреччина (U-16) – Україна (U-16) 2:3 (1:1)

  • Голи: Утку Ефе (13), Ерен Тимур (66) – Семенов (10), Богатирьов (84), Грицюк (87).

Вирішальний поєдинок турніру в Туреччині наша команда проведе проти однолітків із Нідерландів 3 листопада. Початок зустрічі — о 17:00 за київським часом.

Загалом у турнірі в Туреччині брали участь вісім команд. 

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе попросив вибачення за власні висловлювання про Мао Цзедуна

Капітан збірної Франції опублікував заяву трьома мовами – рідною французькою, китайською і англійською.

«Під час недавнього інтерв'ю я відреагував на власне зображення. Мій коментар був необдуманим, і тепер я розумію, що він зачепив багатьох людей у Китаї та китайських спільнотах по всьому світу. Я перепрошую перед усіма, кого засмутили мої слова. Я зовсім не хотів цього. Я глибоко поважаю китайський народ та його історію і щиро шкодую», – написав Мбаппе.

Теги: футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гравці «Локомотива» повертався до Москви потягом «Анапа – Москва»
Пропагандисти скаржаться, що український дрон атакував поїзд з футболістами «Локомотива»
26 жовтня, 12:00
53-річний Едгар Давідс – один із найвідоміших нідерландських футболістів свого покоління
Легендарний футболіст Едгар Давідс став амбасадором підсанкційного російського букмекера
22 жовтня, 13:48
Мануель Ноєр продовжив переписувати історію змагань
Капітан «Баварії» піднявся у трійку гвардійців Ліги чемпіонів
21 жовтня, 22:58
Кевін Де Брюйне допоміг «Наполі» здобути одну з найвпевненіших перемог туру Серії А
Заміна судді посеред матчу та дубль Де Брюйне: результати шостого туру Серії А 2026/2027
13 жовтня, 21:44
Олександр Андрієвський став важливою фігурою у Житомирі
Тріо українців повернулося до тренувань «Полісся»
9 жовтня, 15:58
Бистров розкритикував російських арбітрів
«Роблять зі всіх дурнів». Ексгравець збірної РФ поскаржився на суддівство в російському футболі
9 жовтня, 13:08
Кріштіану Роналду отримав підтримку з-за океану
«Я би спершу послав його». Ромаріо відреагував на скандал Роналду в збірній Португалії
8 жовтня, 12:53
«Пивовари» вийдуть на матч раніше
Прем'єр-ліга змінила час двох матчів прийдешнього туру чемпіонату України
6 жовтня, 16:59
Георгій Судаков (ліворуч) доклався до першої перемоги над угорцями
Збірна України втратила провідного півзахисника на матч Ліги націй
4 жовтня, 14:36

Футбол

Юнацька збірна України з футболу зіграє у вирішальному матчі на турнірі в Туреччині
Юнацька збірна України з футболу зіграє у вирішальному матчі на турнірі в Туреччині
«Спортінг» звільнив тренера напередодні матчу проти «Шахтаря» в Лізі чемпіонів
«Спортінг» звільнив тренера напередодні матчу проти «Шахтаря» в Лізі чемпіонів
«Кривбас» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 11 туру УПЛ
«Кривбас» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 11 туру УПЛ
Скандальне Суперкласіко: гравця «Рівер Плейт» виводила поліція (відео)
Скандальне Суперкласіко: гравця «Рівер Плейт» виводила поліція (відео)
«Арсенал» переграв «Ліверпуль» і став одноосібним лідером чемпіонату Англії
«Арсенал» переграв «Ліверпуль» і став одноосібним лідером чемпіонату Англії
Юний українець оформив третій гол у футбольному сезоні Італії
Юний українець оформив третій гол у футбольному сезоні Італії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2026
156K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
112K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
77K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua