Юнацька збірна України з футболу зіграє у вирішальному матчі на турнірі в Туреччині

Вирішальний поєдинок турніру в Туреччині Україна проведе проти однолітків із Нідерландів

Перемігши команду Туреччини, юнацька збірна України з футболу (U-16) здобула право зіграти у фінальному матчі міжнародного товариського турніру Football Federations Cup. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Товариський турнір Football Federations Cup U-16

Туреччина (U-16) – Україна (U-16) 2:3 (1:1)

Голи: Утку Ефе (13), Ерен Тимур (66) – Семенов (10), Богатирьов (84), Грицюк (87).

Вирішальний поєдинок турніру в Туреччині наша команда проведе проти однолітків із Нідерландів 3 листопада. Початок зустрічі — о 17:00 за київським часом.

Загалом у турнірі в Туреччині брали участь вісім команд.

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