КОНМЕБОЛ та КОНКАКАФ офіційно оголосили, що США стануть господарями Кубка Америки 2028 року. Про це повідомляє «Главком».

Кубок Америки пройде з 9 червня до 9 липня 2028 року. Для США це буде третій Кубок Америки в історії після турнірів 2016 та 2024 років.

У турнірі візьмуть участь 16 національних збірних – 10 представників КОНМЕБОЛ та 6 команд із зони КОНКАКАФ. Південноамериканські збірні отримають путівки автоматично, тоді як шість путівок для КОНКАКАФ розіграють на Золотому кубку 2027 року, який пройде з 17 червня по 11 липня. Міста, стадіони та повний календар матчів будуть оголошені пізніше.

Варто зазначити, що Кубок Америки вдруге поспіль пройде поза межами Південної Америки – останній турнір на континенті відбувся 2021 року в Бразилії.

Нагадаємо, національна команда України здолала збірну Грузії (1:0) у шостому турі Ліги націй 2026/27.

Збірна України оформила другу перемогу в цьому розіграші Ліги націй. «Синьо-жовті» набрали сім очок і фінішували третіми в групі B2. У наступному сезоні турніру національна команда знову змагатиметься в Дивізіоні B.