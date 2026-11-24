Польський футбольний союз вирішив продовжити співпрацю з керманичем національної команди Яном Урбаном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу організації.

Асоціація пішла на такий крок після зустрічі президента союзу Цезарі Кулеші з тренером. Водночас штаб Урбана підсилять новими фахівцями. Відбір кандидатів проведуть незабаром.

Досвідчений тренер став до керма збірної Польщі в липні 2025 року. Під керівництвом Урбана «Кадра» драматично не вийшла на Мундіаль-2026, поступившись Швеції (2:3) у фіналі плейоф кваліфікації. У недавньому сезоні Ліги націй Польща фінішувала третьою у групі B4.

Перед відбором до Євро-2028 польська збірна потрапила до третього кошику. Суперників команда Урбана дізнається під час жеребкування 6 грудня. Церемонія відбудеться у Белфасті.

До слова, нещодавно Росія опинилася під загрозою втрати членства у ФІФА. Російський футбольний союз розгляне допуск до змагань команд із окупованих регіонів України. Ідеться про фейковий «Севастополь».

Нагадаємо, раніше ФІФА суворо покарала Єгипет за критику суддівства на Чемпіонаті світу 2026. Дисциплінарний комітет вирішив покарати трьох представників «фараонів». Під санкціями опинилися головний тренер, менеджер і нападник національної команди.