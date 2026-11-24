Дніпровський «Атлетік» поступився казахському «Семею» (2:3) у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із футзалу. Про це повідомляє «Главком».

У першій половині команди обмінялися голами. Повели в рахунку номінальні гості – Фернан замкнув дальню стійку після прострілу Турсагулова. Відповів «Семею» Нагорний, який з гострого кута скористався пасом Андре.

У другому таймі суперники пішли за тим же сценарієм. Спершу Педріньйо реалізував більшість казахського гранда після вилучення Калашника. Та потім «Атлетік» розігнав класну атаку, на фініші якої Виставной з кількох метрів відправив м'яч у порожні ворота.

Та останнє слово було за «Семеєм». Допомогли й підопічні Дениса Овсяннікова, які знову опинилися в меншості через вилучення Мещерякова. Цього разу Педріньйо поклав у «дев'ятку» з підйому – 2:3 у підсумку, а матч-відповідь зіграють 5 грудня.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу, перші матчі

«Атлетік» – «Семей» – 2:3

Голи: Нагорний, 17:11, Виставной, 34:47 – Фернан, 06:38, Педріньйо, 25:12, 37:34

До слова, українські футзалістки здобули «золото» юнацької Олімпіади. У фіналі змагань дівчата здолали збірну Венесуели. Долю поєдинку вирішив овертайм.

Нагадаємо, футзальна збірна України розтрощила Естонію на старті відбору до Чемпіонату світу. «Синьо-жовті» забили дев'ять м'ячів, пропустивши лише два. Універсал Абакшин оформив хет-трик.