Вінгер «Харкова» Рамік Гаджиєв потрапив у рейтинг найбільш винахідливих футболістів у європейських чемпіонатах у віці до 22 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CIES Football Obs.

Дослідження охопило 32 провідні національні першості Європи. Основою аналізу стали дані платформи Impect. Головним критерієм креативності дослідники визначили кількість очікуваних асистів (xA) на 90 хвилин ігрового часу.

Найкращим за цим показником став атакувальний хавбек мадридського «Реала» Арда Гюлер. Його xA склав 0,72 пункта. Далі розташувався фланговий нападник іспанської «Барселони» Ламін Ямаль (0,57 xA).

🪄 Top U2⃣2⃣ creators in 3⃣2⃣ European top divisions as per expected assists per 90' (@impect_official) 📊 🥇 #ArdaGuler 🇹🇷 0.72 🥈 #LamineYamal 🇪🇸 0.57 🥉 #LutfiDalipi 🇨🇭🇽🇰 🇦🇱 🇵🇹 0.45 #Batrakov 🇷🇺 #Prestianni 🇦🇷 #Gudmundsson 🇮🇸 #Nusa 🇳🇴 #Gadzhiyev 🇺🇦 #Johannesen 🇩🇰 #Babadi 🇳🇱 More data 👉 https://t.co/X8aJywSq5y — CIES Football Obs (@CIES_Football) November 23, 2026 CIES Football Obs Топ-десятка найкреативніших футболістів Європи (U-22)

Третім сенсаційно став півзахисник ліхтенштейнського «Вадуца» Лутфі Даліпі. Він робить 0,45 очікуваних результативних передач за 90 хвилин у середньому. Гаджиєв у рейтингу опинився на восьмій сходинці (0,32 xA).

Українець у нинішньому сезоні провів 13 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири голи та п'ять асистів. Контракт Гаджиєва з «Харковом» розрахований до літа 2029 року.

До слова, раніше юнацька збірна України поступилася Румунії на фініші етапу відбору до Євро-2027. «Синьо-жовті» навіть з поразкою стала переможцем квартету. Команда Олега Лужного набрала шість очок.

Нагадаємо, нещодавно збірна України програла Північній Ірландії у Лізі націй. «Синьо-жовті» вдруге поступилися підопічним Майкла О'Нілла. Цього разу переможний м'яч оформив оборонець Девлін.