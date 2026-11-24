Суддівські бригади Миколи Балакіна та Олексія Деревінського набудуть більше міжнародного досвіду в прийдешній тиждень єврокубків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Киянин Балакін розсудить матч основного раунду Ліги Європи між загребським «Динамо» та леверкузенським «Баєром». Йому допоможуть лайнсмени-співвітчизники Олександр Беркут і Віктор Матяш. Четвертий арбітр – українець Клим Заброда. А за систему Відеоасистент рефері (VAR) відповідатиме італійсько-український дует Джанлуки Ауреліано та Віктора Копієвського.

Натомість інший уродженець столиці Деревінський отримав призначення на поєдинок основного раунду Ліги конференцій між португальською «Брагою» і фінським КуПСом. На лініях йому допомагатимуть українці Олексій Миронов і Світлана Грушко, а четвертим рефері буде Олександр Кальонов. Із VAR працюватимуть італієць Лука Пайретто та український суддя Андрій Коваленко.

Балакін у нинішньому сезоні працював у двох матчах єврокубків і ще двох – у Лізі націй. Зокрема, він був головним арбітром у протистоянні французького ПСЖ і братиславського «Слована» в Лізі чемпіонів. Тим часом Деревінський розсудив один поєдинок Ліги конференцій та ще три – Ліги націй.

До слова, донецький «Шахтар» не дотиснув «Лівий Берег» зі столиці в УПЛ. Команди розійшлися миром. На гол киянина Воробчака відповів «гірник» Аліссон.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.