«Арсенал» та «Боруссія» зіграли нічийний поєдинок у межах п'ятого туру Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

«Арсенал» активно розпочав зустріч і вже на 10-й хвилині відкрив рахунок. Після передачі Ноні Мадуеке влучним гарматним ударом відзначився нападник лондонців Віктор Дьокереш. Більше вболівальників голів у першому таймі не побачили.

На початку другого тайму «Боруссія» зуміла відігратися. На 55-й хвилині Максіміліан Баєр скористався асистом Жоана Гаду та відновив рівновагу на табло.

Незадовго до завершення поєдинку Арсенал мав кілька хороших нагод відзначитися – «Боруссію» двічі рятувала штанга. Та все ж голів у цій грі більше не було – матч завершився з рахунком 1:1.

Після цієї гри обидві команди продовжують перебувати у топ-8 турнірної таблиці Ліги чемпіонів.

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Ліга чемпіонів. П'ятий тур

«Арсенал» – «Боруссія» 1:1 (0:0)

Голи: Дьокереш (10) – Баєр (55)

Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця

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