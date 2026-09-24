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Італійський футбольний тренер раптово помер уві сні

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Італійський футбольний тренер раптово помер уві сні
Фабріціо Галассо помер на 50-му році життя
фото: Instagram

Фахівцю було лише 49 років

Асистент головного тренера італійського «Вітербезе» Фабріціо Галассо відійшов у вічність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Життя фахівця обірвалося уві сні. Його виявив головний тренер команди Андреа Буссоне та один із друзів покійного. Вони негайно викликали швидку допомогу, та медики лише констатували смерть Галассо.

Правоохоронці встановлюють причини раптової смерті тренера. Найімовірніше, уві сні в Галассо стався серцевий напад. Він помер у маленькому готелі в Римі.

Раніше Галассо працював помічником головного тренера в «Трастевере» та жіночій команді столичної «Роми». Також він був асистентом керманича жіночого колективу «Донна Рома» з Рима. У тренера залишилася дружина та 9-річний син.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер

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