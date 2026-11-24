Головний тренер донецького «Шахтаря» Арда Туран озвучив амбітну ціль свого перебування на чолі «гірників» перед матчем Ліги чемпіонів проти стамбульського «Фенербахче». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

За словами керманича вітчизняного гранда, головне завдання його підопічних – нести надії Україні під час війни. Водночас «Шахтар» Турана прагне показати світу, що навіть в умовах війни можна досягати результатів. Тренер також нагадав, що «гірники» втратили власний стадіон і тренувальну базу.

«Я вважаю, що зі своїми гравцями ми можемо грати проти будь-якої команди у світі. Так само, як ми грали проти «Інтера» та ПСВ. Наша мета – залишити після себе такий «Шахтар», який після завершення війни зможе грати у фіналах єврокубків і вигравати трофеї. Залишити спадщину. Саме в цьому полягає наша мета», – пояснив Туран.

Матч «Шахтар» – «Фенербахче» відбудеться у Лондоні 25 листопада. Поєдинок прийме арена «Стемфорд Брідж». Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом.

До слова, раніше «Шахтар» не дотиснув «Лівий Берег» зі столиці в УПЛ. Команди розійшлися миром. На гол киянина Воробчака відповів «гірник» Аліссон.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.