Англійський «Манчестер Сіті» розійшовся миром із італійським «Наполі» (2:2) в п'ятому турі основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

У дебюті поєдинку «містяни» прогнозовано захопили ініціативу. Проте, тиск підопічних Енцо Марески не призвів до справді гострих моментів. «Партенопейці» же змарнували до перерви одну нагоду – Доннарумма парирував удар Бьокема головою.

Значно цікавішим став другий тайм. «Наполі» швидко повів у рахунку. Це Гойлунд отримав передачу Гілмора в чужому штрафному та з-під оборонця відправив м'яч у сітку.

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«Манчестер Сіті» додав в активності. Ось Андерсон із гострого кута не переграв Мілінковіча-Савіча. Зате все вдалося Буадді на 67-й хвилині, коли він на дальній стійці замкнув простріл Доку після розіграшу кутового.

Тут же Шеркі ледь не вивів господарів уперед, але кіпер «партенопейців» парирував дальній удар ногою. А згодом «Наполі» забив другий м'яч. Цього разу Спінаццола з правого флангу віддав на Ланга, а той результативно зіграв із льоту.

«Містяни» взялися штурмувати володіння Мілінковіча-Савіча. Зокрема, після удару Гвардіола серба підстрахувала стійка. Та під завісу поєдинку вже ніхто й ніщо не завадили забити Шеркі – француз отримав пас Ндіає та другим дотиком не залишив шансів кіперу.

«Манчестер Сіті» залишився в чільній вісімці зведеної турнірної таблиці. Команда Марески набрала 10 очок. Тим часом «Наполі» йде поза зоною плейоф (чотири пункти).

Ліга чемпіонів. Основний раунд, п'ятий тур

«Манчестер Сіті» – «Наполі» – 2:2

Голи: Буадді, 67, Шеркі, 86 – Гойлунд, 55, Ланг, 76

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До слова, донецький «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.

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