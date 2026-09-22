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Колишній пресаташе збірної України з футболу доєднався до ЗСУ

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Колишній пресаташе збірної України з футболу доєднався до ЗСУ
Гливинський проходить службу у 7-му окремому розвідувальному батальйоні
фото: пресслужба УАФ

Олександр Гливинський 14 років кар'єри віддав синьо-жовтим

Колишній пресаташе збірної України Олександр Гливинський доєднався до лав ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook журналіста.

«Я приєднався до лав Збройних Сил України. Із серпня цього року розпочав службу в Українському Війську. Зараз я проходжу службу у 7-му окремому розвідувальному батальйоні під командуванням Сергія Браво. Дякую командиру за довіру!

Бути частиною українського війська та захищати основоположні права й свободи українців – це честь і привілей. Докладу усіх зусиль та всі свої професійні навички і знання використаю з максимальною ефективністю».

Зі збірною України Гливинський працював в період з 2010 по 2024 рік. Після цього він очолив Ассоціацію спортивних журналістів України.

Не можу не згадати про 427-му окрему бригаду СБС ЗСУ Рарог. В цьому підрозділі я познайомився зі службою та усвідомив свою долученість до війська, прийняв присягу на вірність Українському народові. Високий рівень організації бригади та братерська атмосфера взаємної підтримки, яка панує у Рарозі – приклад для наслідування.

Дякую командиру бригади, полковнику Сергію Мазорчуку за підтримку та шанс служити за покликанням! Мій шлях попереду. Служу Українському народові!», – написав Гливинський.

Раніше український тенісист Сергій Стаховський розповів про свої плани на майбутнє після демобілізації.

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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