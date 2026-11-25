Форвард «Реала» Кіліан Мбаппе став другим футболістом в історії Ліги чемпіонів, який забив 75 голів до досягнення 28-річного віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Squawka.

Кіліан Мбаппе у вівторок, 24 листопада, оформив дубль у матчі 5-го туру загального етапу турніру проти ПСВ (5:1). Загалом на рахунку 27-річного Мбаппе 76 голів у Лізі чемпіонів. До нього позначки у 75 забитих м'ячів до 28 років досягав лише Ліонель Мессі, який забив до цього віку 77 голів.

За загальною кількістю голів в історії турніру Мбаппе посідає п'яте місце, поступаючись Кріштіану Роналду (140), Ліонелю Мессі (129), Роберту Левандовському (109) та Каріму Бензема (90).

Нагадаємо, національна команда України здолала збірну Грузії (1:0) у шостому турі Ліги націй 2026/27.

Збірна України оформила другу перемогу в цьому розіграші Ліги націй. «Синьо-жовті» набрали сім очок і фінішували третіми в групі B2. У наступному сезоні турніру національна команда знову змагатиметься в Дивізіоні B.