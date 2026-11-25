Під час фіналу Кубка Парани головний тренер «Парана Клубе» Тчеко вирішив відсвяткувати гол своєї команди разом з уболівальниками на трибунах, однак дорогою назад на поле його сплутали зі стороннім порушником і зупинили працівники служби безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт ліги.

Охорона спіймала не того

Інцидент трапився на стадіоні «Віла Капанема» під час матчу проти «Атлетіко Паранаенсе». Після другого гола своєї команди, який дозволив їй повести з рахунком 2:0, Тчеко не стримав емоцій. Наставник залишив технічну зону, переліз через огорожу та приєднався до святкування разом із прихильниками клубу на трибунах.

Але повернення на поле виявилося значно менш приємним. Коли тренер намагався знову потрапити до технічної зони, один із працівників безпеки сприйняв його за стороннього вболівальника, який намагається проникнути на газон. Чоловік схопив Тчеко ззаду та зафіксував його за шию, не дозволяючи пройти далі.

Ситуацію довелося виправляти представникам тренерського штабу «Парана Клубе». Вони пояснили працівникові, що перед ним головний тренер команди. Усвідомивши свою помилку, той послабив хватку та відпустив наставника. Після цього Тчеко зміг повернутися на лаву запасних.

Відео з бразильським випадком швидко поширилося в соціальних мережах. Його опублікував місцевий журналіст Гільєрме Морейра, після чого ролик привернув увагу футбольних медіа за межами країни.

Попри перемогу «Парана Клубе» над «Атлетіко Паранаенсе» з рахунком 2:1 в основний час, команда Тчеко не здобула трофей. Перший матч завершився перемогою «Атлетіко» з рахунком 1:0, тому за сумою двох зустрічей була нічия. У серії пенальті суперник переміг із рахунком 11:10.

Паралель із Євро-2020

Курйозний випадок нагадав історію з колишнім захисником збірної Італії Леонардо Бонуччі під час фіналу Євро-2020. Тоді після гола у ворота Англії, який дозволив італійцям зрівняти рахунок, футболіст побіг святкувати разом із фанатами. Проте стюард спочатку не впізнала гравця та зупинила його, сприйнявши за сторонню людину. Коли працівниця зрозуміла, кого саме затримала, вона відпустила Бонуччі, а епізод завершився дещо незручними обіймами.

Нагадаємо, що Голанд затіяв судову тяганину з підприємливим польським електриком.