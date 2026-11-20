Тібо Куртуа залишиться на «Бернабеу» мінімум ще на сезон

Голкіпер Тібо Куртуа продовжив контракт із мадридським «Реалом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Титулований бельгієць уклав договір до літа 2028 року. Попередня угода Куртуа з «вершковими» був розрахований до кінця сезону. Кольори іспанського гранда він захищає з літа 2018-го.

Протягом усіх цих років бельгійський воротар залишається основним голкіпером «Реала». Виняток – кампанія 2023/24, коли Куртуа через важку травму пропустив майже весь сезон. Тоді його підмінив українець Андрій Лунін.

Куртуа в нинішньому сезоні зіграв 15 поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив 16 м'ячів. Зберіг ворота на замку він у чотирьох матчах. У складі «вершкових» він завоював 13 трофеїв, зокрема чотири титули Ла Ліги та два трофеї Ліги чемпіонів.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.