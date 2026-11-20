Донецький «Шахтар» розписав нічию з київським «Лівим Берегом» у 13-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Обидва колективи розпочали матч активно. «Гірники» Феррейра та Невертон першими змарнували моменти. «Лелеки» відповіли голом Квасниці на добиванні. Однак, за кілька миттєвостей до того Вікентій Волошин сфолив.

Та відкрити рахунок судилося саме «Лівому Берегу». Челядін перехопив м'яч на чужій половині та віддав на Воробчака. Той на куті штрафного накрутив оборонця і класним ударом поклав у дальню «дев'ятку».

«Шахтар» спробував перехопити ініціативу. Та гра в атаці в підопічних Арди Турана до перерви відверто не клеїлася. Лише під завісу першої половини Очеретько змусив Ігнатенка попрацювати ударом у ближній кут.

На другий тайм тренерський штаб «гірників» випустив аж чотирьох нових виконавців. Чемпіон України додав в атаці, а в кіпера «лелек» побільшало роботи. Спершу Ігнатенко парирував дальній удар Матвієнка, а потім упорався з пострілом Аліссона.

Та тиск «Шахтаря» наростав. Зрештою, команда Турана зрівняла рахунок на 61-й хвилині. Спрацювала бразильська зв'язка з лави запасних – Педро Енріке прострілив із лівого флангу, а самотній Аліссон перед воротами в дотик замкнув передачу.

«Гірники» продовжили атакувати. Зокрема, нагоди забити змарнували Аліссон, Педро Енріке й Траоре. Однак, упевнена гра Ігнатенка на останньому рубежі та злагоджені дії решти команди в обороні забезпечили «Лівому Берегу» позитивний результат.

«Шахтар» поки залишився лідером УПЛ. Підопічні Турана набрали 30 очок. «Лівий Берег» піднявся на 10-те місце (10 пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. 13-й тур

«Шахтар» – «Лівий Берег» – 1:1

Голи: Аліссон, 61 – Воробчак, 19

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До слова, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники житомирського «Полісся».

Нагадаємо, вінгер «Динамо» Ярмоленко став рекордсменом Прем'єр-ліги за голами. Він перевершив досягнення ексфорварда «біло-синіх» Шацьких. Капітан столичного гранда забив 125 м'ячів.