Маурісіо Почеттіно поки не виправив становище манкуніанців

«Манчестер Юнайтед» уперше в історії залишився без перемог у десяти турах англійської Прем'єр-ліги поспіль. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

«Червоні дияволи» 28 листопада зазнали розгромної поразки від «Брентфорда» (0:4). Манкуніанці мають п'ять нічиїх і п'ять поразок у десяти турах АПЛ. Остання перемога МЮ у національній першості датована 30 серпня, коли англійський гранд розгромив «Іпсвіч» (5:2).

«Манчестер Юнайтед» іде в зоні вильоту. Манкуніаці набрали вісім пунктів за 12 турів. У листопаді керівництво кризового гранда пішло на зміну тренера – замість Майкла Карріка до керма став Маурісіо Почеттіно.

Паралельно з невдачами на внутрішній арені МЮ непогано виступає у Лізі чемпіонів. «Червоні дияволи» набрали сім очок за п'ять турів. Наразі манкуніанці йдуть на 19-й сходинці та проходять у плейоф головного єврокубка.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.