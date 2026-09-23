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Колишній півзахисник збірної України знайшов нову команду в Дивізіоні 2 Кіпру

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Колишній півзахисник збірної України знайшов нову команду в Дивізіоні 2 Кіпру
Роман Безус у футболці української збірної
фото: УАФ

Футболіст продовжить виступи за кордоном

Досвідчений хавбек Роман Безус перейшов у «Спартакос» із передмістя кіпрської Ларнаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Українець підписав контракт до літа 2027 року. До скромного колективу він приєднався безкоштовно. Безус у міжсезоння став вільним агентом після сезону в складі «Анортосіса» з Фамагусти.

Вихованець полтавського футболу опинився на Кіпрі в 2022 році. «Спартакос» – третій клуб на цьому відрізку кар'єри Безуса. Також він провів три роки за нікосійську «Омонію» та завоював із грандом Кубок Кіпру 2022/23.

Безус у минулій кампанії зіграв 17 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол. Також за плечима півзахисника 24 поєдинки (п'ять м'ячів) за збірну України.

До слова, півзахисник Артур Шах оформив хет-трик у чемпіонаті Польщі. До трьох голів українець додав дві результативні передачі. Гданська «Лехія» хавбека здобула четверту перемогу в Першому дивізіоні.

Нагадаємо, раніше Віктор Циганков забив дебютний м'яч за «Аякс» у чемпіонаті Нідерландів. Українець доклався до розгрому «Віллем II» (5:1). Вінгер перейшов у столичний гранд із іспанської «Жирони».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Роман Безус

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