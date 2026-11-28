Дует Владислава Ваната та Олександра Пищура з перших хвилин у складі «Жирони» розпочав матч 16-го туру іспанської Ла Ліги 2 проти «Ельденсе». Про це повідомляє «Главком».

У дебюті рахунок у протистоянні відкрив Ванат. Утім, «синьо-гранатові» швидко відігралися зусиллями Лопеса. А далі «Жирону» підвів Пищур – відмахнувся від суперника під час стандарту та отримав пряму червону картку після втручання VAR.

Згодом Лопес оформив дубль, а на старті другої половини Ньєто закріпив перевагу «Ельденсе». Під завісу поєдинку Морено скоротив відставання «червоно-білих». Проте, вирвати нічию «Жироні» не судилося (2:3).

🖥️💥 El VAR tuvo que intervenir en el Eldense - Girona. 👉🏻 Pyshchur, que está siendo sujetado por Roberto López, golpea con el codo a su rival sin existir disputa de balón. ✅ 𝗘𝗦 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗔. ▪️ El colegiado tuvo que acudir al monitor para revisar la acción. https://t.co/pysTOP9npc — Archivo VAR (@ArchivoVAR) November 28, 2026 Archivo VAR Розбір епізоду з фолом Олександра Пищура

Ванат провів на полі 64 хвилин. Статистика нападника в нинішньому сезоні Сегунди – 11 матчів, сім голів, два асисти. Натомість Пищур зіграв 13 поєдинків (один мяч, дві результативні передачі).

До слова, раніше юнацька збірна України поступилася Румунії на фініші етапу відбору до Євро-2027. «Синьо-жовті» навіть з поразкою стала переможцем квартету. Команда Олега Лужного набрала шість очок.

Нагадаємо, нещодавно збірна України програла Північній Ірландії у Лізі націй. «Синьо-жовті» вдруге поступилися підопічним Майкла О'Нілла. Цього разу переможний м'яч оформив оборонець Девлін.