Рівненський «Верес» поступився чернівецькій «Буковині» (1:3) в 13-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Перші моменти в поєдинку змарнували «жовто-чорні». Спершу Вітенчук із відскоку пробив над воротами, а згодом Кожушко не переграв Гороха здалеку. Господарі повели перед екватором першої половини – Гонсалвеш поцілив у стійку, а м'яч від спини воротаря Пенькова опинився за лінією.

«Верес» міг розвинути успіх. Та кіпер «Буковини» впорався з дальнім ударом Веслі та нівелював випад Вовченка головою після кутового. Чернівчани до перерви запам'яталися моментом Путрі, який пробив повз ворота з дистанції.

«Жовто-чорні» відігралися на старті другої 45-хвилинки. Це Груша підхопив м'яч у центрі штрафного, розвернувся та влучно пробив низом у дальній кут. А згодом «Буковина» завдала рівнянам подвійного удару.

У середині тайму гості приголомшили «Верес» двома голами за три хвилини. Після кутового Підлепенець з другої спроби переграв Гороха в ближньому бою. А потім Кравчук реалізував вихід на воротаря після передачі Вітенчука.

Господарі після камбеку «Буковини» отямитися так і не змогли. А от чернівчани ледь не довели рахунок до розгромного – Кравчук прийняв м'яч у центр штрафного та пробив у стійку. «Верес» завершив матч без моментів.

«Буковина» завдяки вольовій перемозі піднялася на восьме місце в турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Сергія Шищенка набрали 16 очок. Тим часом «Верес» – у зоні перехідних матчів (дев'ять пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. 13-й тур

«Верес» – «Буковина» – 1:3

Голи: Пеньков, 21 (автогол) – Груша, 50, Підлепенець, 62, Кравчук, 64

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До слова, донецький «Шахтар» не дотиснув «Лівий Берег» зі столиці в УПЛ. Команди розійшлися миром. На гол киянина Воробчака відповів «гірник» Аліссон.

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