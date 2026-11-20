Київська «Оболонь» та львівські «Карпати» змінили локацію поєдинку в 15-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Спершу команди повинні були зустрітися у столиці 5 грудня. Однак, тепер матч відбудеться у Львові. Поєдинок прийме стадіон «Україна».

Натомість у фінальному турі нинішнього сезону команди перетнуться в Києві. Найімовірніше, зміна місця проведення повязана зі станом «Оболонь Арени». «Пивовари» цьогоріч реконструювали стадіон із повною заміною газону, але трава наразі не прижилася остаточно.

Перед відновленням УПЛ після міжнародної паузи «Карпати» йдуть п'ятими в турнірній таблиці. Підопічні Франа Фернандеса набрали 19 очок. Тим часом «Оболонь» залишається у зоні перехідних матчів (вісім пунктів).

До слова, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники житомирського «Полісся».

Нагадаємо, вінгер «Динамо» Ярмоленко став рекордсменом Прем'єр-ліги за голами. Він перевершив досягнення ексфорварда «біло-синіх» Шацьких. Капітан столичного гранда забив 125 м'ячів.