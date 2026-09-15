Чемпіон Італії з «Міланом» перебрався в Катар

Досвідчений хавбек поїхав на Близький Схід

Півзахисник збірної Алжиру Ісмаель Беннасер приєднався до катарської «Аль-Гарафи». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Новачок уклав із «гепардами» контракт на один рік. «Аль-Гарафі» Беннасер дістався безкоштовно. Влітку він став вільним агентом, оскільки італійський «Мілан» не пролонгував договір із алжирцем.

До лав «россонері» хавбек перейшов перед сезоном 2019/20. Він був провідним виконавцем італійського гранда впродовж пяти років і допоміг завоювати Скудетто в кампанії 2021/22. А от посеред сезону 2024/25 «Мілан» віддав Беннасера французькому «Марселю» на правах оренди.

У кампанії 2025/26 алжирський півзахисник провів 19 матчів у всіх турнірах за загребське «Динамо». До свого активу він записав один гол і два асисти. У чемпіонаті Хорватії Беннасер теж виступав в оренді.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.