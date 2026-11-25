Донецький «Шахтар» поступився стамбульському «Фенербахче» (0:1) в 5-му турі основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан суперників

У попередньому турі змагань підопічні Арди Турана поступилися лісабонському «Спортінгу» (0:1). А в позаминулому турі «гірники» зазнали поразки від міланського «Інтера» (0:1). «Шахтар» набрав чотири очки в турнірі.

Натомість «Фенербахче» в четвертому турі Ліги чемпіонів здолав англійський «Ліверпуль» (3:2). Голами відзначилися нападник Грінвуд, оборонець Браун і форвард Мурікі. Перед цим «жовті канарки» розписали нічию з празькою «Славією» (2:2). Забиті м'ячі оформили вінгер Айдин і той же Грінвуд.

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Перебіг подій

У перші хвилини «Шахтар» спробував нав'язати власний сценарій. Утім, «Фенербахче» не відсиджувався в обороні та виглядав гостріше. На 17-й хвилині Мурікі взагалі відправив м'яч у сітку, але перед цим сфолив проти Матвієнка.

«Жовті канарки» продовжили тиснути. Мурікі пробив головою повз ворота, а з ударом Грінвуда зі штрафного впорався Різник. «Гірники» відповіли спробою Аліссона – над поперечиною.

Турецький гранд відкрив рахунок на 56-й хвилині. Грінвуд на швидкості влетів у штрафний з правого флангу та пробив у дальній кут. Різник парирував м'яч, але на добиванні опинився Мурікі.

«Шахтар» спробував перехопити ініціативу. Ось Едерсон відбив підступний удар Педро Енріке в ближній кут. Далі Назарина з дистанції відправив м'яч повз ворота. А з пострілом хавбека зі штрафного під поперечину впорався воротар.

Зрештою, гол Мурікі виявився єдиним. «Шахтар» зазнав третьої поразки поспіль з однаковим рахунком і залишився поза зоною плейоф (чотири очки). «Фенербахче» набрав вісім пунктів і піднявся на 16-те місце в зведеній турнірній таблиці.

Ліга чемпіонів. Основний раунд, п'ятий тур

«Шахтар» – «Фенербахче» – 0:1

Гол: Мурікі, 56

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До слова, юнацька команда «Шахтаря» розтрощила «Фенербахче» U-19 в Юнацькій лізі УЄФА. Вінгер Раян оформив каре. Нападник Твердохліб і оборонець Чорненький забили по м'ячу.

Нагадаємо, раніше «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.