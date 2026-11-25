«Шахтар» – «Фенербахче»: чемпіон України розкрив стартовий склад на матч Ліги чемпіонів
Тренерський штаб «гірників» визначився з одинадцяткою на поєдинок
Керманич донецького «Шахтаря» Арда Туран обрав стартовий склад на матч 5-го туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27 проти стамбульського «Фенербахче». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.
Матч «Шахтар» – «Фенербахче» відбудеться у Лондоні 25 листопада на арені «Стемфорд Брідж». Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом. «Гірники» в чотирьох турах набрали чотири очки, а в активі турецького гранда п'ять пунктів.
Стартовий склад «Шахтаря» на матч 5-го туру основного раунду Ліги чемпіонів
Тренерський штаб «гірників» випустив оптимальний склад. Інтрига зберігалася щодо позицій травмованих вінгера Глейкера Мендози та форварда Кауана Еліаса. Їх замінили Невертон і Лассіна Траоре відповідно.
Повний стартовий склад «Шахтаря»: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Очеретько – Аліссон, Назарина, Гомес, Невертон – Траоре.
Історія очних зустрічей
Турнірні шляхи команд перетнуться втретє. «Шахтар» жодного разу не програв турецькому гранду. До свого активу «гірники» раніше записали виїзну нічию і домашню перемогу.
Суперники зустрілися у кваліфікації Ліги чемпіонів 2015/16. «Фенербахче» не зміг перемогти вдома (0:0). Натомість на «Арені Львів» сильнішим був «Шахтар» (3:0). Голи оформили форвард Гладкий, оборонець Срна та нападник Тейшейра.
До слова, юнацька команда «Шахтаря» розтрощила «Фенербахче» U-19 в Юнацькій лізі УЄФА. Вінгер Раян оформив каре. Нападник Твердохліб і оборонець Чорненький забили по м'ячу.
Нагадаємо, раніше «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.
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