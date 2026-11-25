Керманич донецького «Шахтаря» Арда Туран обрав стартовий склад на матч 5-го туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27 проти стамбульського «Фенербахче». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Матч «Шахтар» – «Фенербахче» відбудеться у Лондоні 25 листопада на арені «Стемфорд Брідж». Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом. «Гірники» в чотирьох турах набрали чотири очки, а в активі турецького гранда п'ять пунктів.

Стартовий склад «Шахтаря» на матч 5-го туру основного раунду Ліги чемпіонів

Тренерський штаб «гірників» випустив оптимальний склад. Інтрига зберігалася щодо позицій травмованих вінгера Глейкера Мендози та форварда Кауана Еліаса. Їх замінили Невертон і Лассіна Траоре відповідно.

Повний стартовий склад «Шахтаря»: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Очеретько – Аліссон, Назарина, Гомес, Невертон – Траоре.

🧡 Склад «Шахтаря» на матч Ліги чемпіонів 🆚 «Фенербахче» ⚔️ ⏰ 22:00 (20:00 GMT) 📺 MEGOGO #Shakhtar #UCL #ШахтарФенербахче https://t.co/pUNazW3RJQ — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 25, 2026 ⚒FC SHAKHTAR DONETSK Стартовий склад «Шахтаря»

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд перетнуться втретє. «Шахтар» жодного разу не програв турецькому гранду. До свого активу «гірники» раніше записали виїзну нічию і домашню перемогу.

Суперники зустрілися у кваліфікації Ліги чемпіонів 2015/16. «Фенербахче» не зміг перемогти вдома (0:0). Натомість на «Арені Львів» сильнішим був «Шахтар» (3:0). Голи оформили форвард Гладкий, оборонець Срна та нападник Тейшейра.

До слова, юнацька команда «Шахтаря» розтрощила «Фенербахче» U-19 в Юнацькій лізі УЄФА. Вінгер Раян оформив каре. Нападник Твердохліб і оборонець Чорненький забили по м'ячу.

Нагадаємо, раніше «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.