ПСЖ та «Рома» зіграли нічийний поєдинок у межах п'ятого туру Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Вже на 5-й хвилині гри Суле прострілив на Ермосо, який і відкрив рахунок у грі. ПСЖ вирівняв ситуацію на 32-й хвилині. Ударом головою відзначився Ілля Забарний. Для українця цей гол став дебютним в Лізі чемпіонів.

На 62-й хвилині Дембеле реалізував пенальті та вивів ПСЖ вперед.

Гол у відповідь «Рома» також забила з пенальті: Мален зрівняв рахунок на 78-й хвилині.

Більше небезпечних моментів у грі жодна з команд не створили. Отже, поєдинок завершився з рахунком 2:2.

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Ліга чемпіонів. П'ятий тур

ПСЖ – «Рома» 2:2 (1:1)

Голи: Забарний (32), Дембеле (62, з пенальті) – Ермосо (5), Мален (78, з пенальті)

Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця

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