Інтрига, голи та український слід. Результат гри Ліги чемпіонів ПСЖ – «Рома»Реклама
ПСЖ та «Рома» не виявили переможця у матчі Ліги чемпіонів
ПСЖ та «Рома» зіграли нічийний поєдинок у межах п'ятого туру Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».
Хід гри
Вже на 5-й хвилині гри Суле прострілив на Ермосо, який і відкрив рахунок у грі. ПСЖ вирівняв ситуацію на 32-й хвилині. Ударом головою відзначився Ілля Забарний. Для українця цей гол став дебютним в Лізі чемпіонів.
На 62-й хвилині Дембеле реалізував пенальті та вивів ПСЖ вперед.
Гол у відповідь «Рома» також забила з пенальті: Мален зрівняв рахунок на 78-й хвилині.
Більше небезпечних моментів у грі жодна з команд не створили. Отже, поєдинок завершився з рахунком 2:2.
Реклама. 21+
Ліга чемпіонів збирає найкращі команди континенту! А GGBET тим часом готує найкращі пропозиції для твоїх незабутніх футбольних вечорів. Вболівай разом із GGBET. Все буде GG!
Ліга чемпіонів. П'ятий тур
ПСЖ – «Рома» 2:2 (1:1)
- Голи: Забарний (32), Дембеле (62, з пенальті) – Ермосо (5), Мален (78, з пенальті)
Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця
Нагадаємо, «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.
Коментарі — 0