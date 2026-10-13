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Легенда «Реала» знайшов собі новий клуб у Ла Лізі

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Легенда «Реала» знайшов собі новий клуб у Ла Лізі
Дані Карвахаль з 30 червня перебував у статусі вільного агента
фото: Instagram Дані Карвахаля

Даніель Карвахаль підписав контракт з «Гетафе»

Іспанський фулбек Даніель Карвахаль підписав контракт з «Гетафе». Про це повідомляє зіграє з Грузією у Лізі націй у словацькому місті Кошице. Раніше синьо-жовті номінально домашні матчі проводили у Трнаві. Гра відбудеться 17 листопада о 21:45 за Києвом.

Нагадаємо, що УЄФА призначила зіркового арбітра на матч «Шахтаря» з АЕКом у Лізі чемпіонів – ним став Кріс Кавана. Гра відбудеться 14 жовтня о 22:00 за Києвом.

">«Главком» з посиланням на пресслужбу клубу Ла Ліги.

Угода між 34-річним футболістом та представником іспанської першості розрахована на один сезон. До команди Карвахаль доєднався на правах вільного агента.

Дані Карвахаль є вихованцем «Реала», вн провів у кліб всю свою кар'єру, окрім сезону 2012/13, коли він на правах аренди захищав «Баєр».

У складі вершкових Карвахаль провів 451 матч, у яких забив 14 голів та віддав 66 асистів. З королівьским клубом фулбек завоював 25 трофеїв: шість Ліг чемпіонів, чотири титули чемпіона Іспанії, п'ять Клубних чемпіонатів світу, п'ять Суперкубків УЄФА, два Кубки та чотири Суперкубки Іспанії та один Міжконтинентальний кубок. Останні роки Карвахаль провів у статусі капітана «Реала».

Дані Карвахаль також став чемпіоном Європи-2024 у складі збірної Іспанії. Усього за Фурію-Роху він зіграв 52 матчі, забив один гол та віддав сім асистів.

«Гетафе» за вісім турів Ла Ліги вдалось набрати вісім очок, команда посідає 14-те місце таблиці.

До слова, Сергій Ребров не очолить збірну Угорщини – Марко Россі вирішив залишитись у команді.

До слова, збірна України зіграє з Грузією у Лізі націй у словацькому місті Кошице. Раніше синьо-жовті номінально домашні матчі проводили у Трнаві. Гра відбудеться 17 листопада о 21:45 за Києвом.

Нагадаємо, що УЄФА призначила зіркового арбітра на матч «Шахтаря» з АЕКом у Лізі чемпіонів – ним став Кріс Кавана. Гра відбудеться 14 жовтня о 22:00 за Києвом.

Теги: Ла Ліга футбол Дані Карвахаль

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