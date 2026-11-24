Англійський «Манчестер Юнайтед» накинув оком на двох футболістів перед січневим вікном переходів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на talkSPORT.

«Червоні дияволи» хочуть оновити центр оборони та лінію атаки. До сфери зацікавлень МЮ потрапили оборонець англійського «Брентфорда» Натан Коллінз і форвард аравійського «Аль-Ахлі» Айвен Тоуні. Альтернативи першому – Келвін Бассі («Фулгем») та Джарред Брентвейт («Евертон»).

З підписанням центрбека в манкуніанців можуть виникнути труднощі. Бассі близький до продовження контракту. Натомість Коллінз і Брентвейт уже мають тривалі договори з власними клубами.

Найреальнішим наразі виглядає трансфер Тоуні. Хоч угода англійця з аравійським грандом розрахована до літа 2028 року, але він прагнув покинути Близький Схід ще минулого літа. Статистика нападника в нинішньому сезоні – 17 матчів у всіх турнірах, 16 голів.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.