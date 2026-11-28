Петровський «Інгулець» зірвав поєдинок 18-го туру Першої ліги проти «Олександрії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football Hub.

На 83-й хвилині зустрічі тренерський штаб «козаків» закликав своїх підопічних піти з поля. Петровці відмовилися завершувати матч, оскільки мали підозри щодо фіксованого результату. На той момент «Інгулець» розгромно програвав (0:5).

Вказівку забрати команду з поля тренери отримали від керівників клубу. Ті нібито проконсультувалися з представниками Професіональної футбольної ліги та комітетом з етики та чесної гри Української асоціації футболу щодо можливого договірного характеру поєдинку. Після цього петровці вирішили не завершувати матч. Тепер їм «світить» технічна поразка.

«Козаки» перед протистоянням із «Олександрією» мали серією з чотирьох поєдинків без перемог. Загалом у нинішньому сезоні «Інгулець» зазнав семи поразок. Зокрема, двічі петровці програли розгромно.

Президентом «Інгульця» залишається Олександр Поворознюк. Він неодноразово потрапляв у курйозні та скандальні ситуації. Наприклад, функціонер публічно хизувався проблеми із законом і конфліктував із президентом УАФ Андрієм Шевченком.

До слова, луганська «Зоря» не дотиснула «Оболонь» з Києва в УПЛ. Суперники обійшлися без забитих м'ячів. Матч відбувся на Київщині.

Нагадаємо, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники житомирського «Полісся».